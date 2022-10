Plus belle la vie du 21 octobre : Kilian troublé par Betty (résumé épisode 4644 en avance)

5 ( 3 )

Plus belle la vie du 21 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4644 en avance – Que va-t-il se passer dans les prochains jours dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 21 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 21 octobre : Kilian troublé par Betty

Boher se lève et se blesse sur les éclats de verres du cadre photo. Samia est assise sur le canapé et discute avec Boher. De son côté, Patrick ne se sent pas bien et a encore rêvé d’Olivieri. Patrick et Boher font une intervention musclée dans un immeuble et parviennent à maitriser les agresseurs. De retour au commissariat, Boher est persuadé que le mauvais œil est derrière eux mais il voit Samia lui faire non de la tête. Boher change de visage et est inquiet…

Kilian organise une tournée générale au bar. Betty est là aussi, et comme à son habitude, elle le provoque. Noé arrive et prend Betty à part. Il ne comprend pas pourquoi elle ne répond plus. Betty le ridiculise devant tout le monde. Kilian ne supporte toujours pas leur relation et part s’isoler dans la cuisine…

Vincent ne retrouvera pas l’argent qu’il a perdu mais a retrouvé l’amour de sa vie : Céline. Le calme est revenu place du Mistral…

Plus belle la vie du 21 octobre, extrait vidéo

