Plus belle la vie du 25 octobre : Kevin en garde à vue (résumé épisode 4646 en avance)

Plus belle la vie du 25 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4646 en avance – Que va-t-il se passer au Mistral dans les prochains jours dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 25 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 25 octobre : Kevin dans de sales draps

Kevin a tiré sur un homme de 18 ans, qui est entre la vie et la mort à l’hôpital. Il explique à Jean-Paul et Ariane avoir entendu deux coups de feu et avoir riposté. Mais ses collègues l’informent qu’il n’était pas armé ! Kevin ne comprend, la police scientifique va passer le parking au peigne fin. Et alors que Xavier s’inquiète pour Kevin, Eugénie l’accuse bavure en interview devant le commissariat.

La pts rendu ses conclusions : il n’y avait pas de tireur et donc pas de légitime défense ! Xavier explique à Kevin que s’il ne change pas de version, il devra le placer en garde à vue.

Au commissariat, Laetitia vient voir son fils mais ce n’est pas possible. Elle voit Alexandra, qui lui explique. Laetitia est bouleversée. De son côté, Kevin se sent perdu et revoit la scène de Jérôme quand il a tué le jeune au magasin. Il a encore une vision de son père qui lui dit que les choses se répètent et qu’il va vivre un enfer…

De son côté, Betty annonce à Noé qu’elle est enceinte. Il est sous le choc. Pendant ce temps là, Kilian se confie à sa soeur au sujet de Betty. Il n’est pas indifférent et pense qu’elle ne va pas bien.

Kilian ferme le bar toute la journée après avoir vu Betty et Noé… Il part se défouler à la salle de boxe et prétexte à Thomas avoir été malade.

Blanche découvre sur l’ordinateur que Noé a fait des recherches sur la grossesse et l’avortement. Elle demande à son fils si Betty est enceinte mais il refuse d’en parler.



Plus belle la vie du 25 octobre, extrait vidéo

