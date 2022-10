Plus belle la vie du 27 octobre : Jean-Paul trahit Kevin, Léa enlevée (résumé épisode 4648 en avance)

5 ( 3 )

Plus belle la vie du 27 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4648 en avance – Si vous êtes fan de la série marseillaise « Plus belle la vie » et impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 27 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 27 octobre : Jean-Paul trahit Kevin pour sauver Léa

Jean-Paul interroge Patrick au sujet de Léa, il n’arrive plus à la joindre… Patrick n’a pas de nouvelles non plus, il appelle Babeth. Elle est fatiguée, elle lui a parlé il y a une semaine… Jean-Paul parle avec sa vision de Samia, qui lui dit de réagir. Elle lui dit de se bouger que sa fille ne grandisse pas sans sa maman !

Alors que Kevin reçoit des sms de menaces, Jean-Paul débarque et veut lui parler. Kevin lui raconte encore sa version, Jean-Paul pense à un complot. Patrick va le défendre devant la juge mais c’est peine perdue, il pense qu’elle veut faire du cas de Kevin un exemple.

Jean-Paul retourne enquêter dans le parking mais il reçoit un message vidéo de Léa : elle a été enlevée ! Jean-Paul doit charger Kevin s’il veut la revoir vivante !

Jean-Paul finit par se rendre dans le bureau de la juge. Il charge Kevin et explique qu’il avait changé en mal depuis un certain temps…

Betty parle à sa mère, elle l’interroge sur le fait de devenir maman. La mère de Betty est odieuse et lui dit que c’était l’enfer avec elle bébé. Elle lui dit qu’elle n’est pas capable d’élever un enfant et lui précise qu’elle ne paiera pas pour le bébé ! Betty a rendez-vous chez une gynéco, elle demande à Noé de l’accompagner. Il stresse et pense que ça va devenir concret. Résultat, Noé oublie le rendez-vous et n’y va pas ! Seule, Betty renonce à y aller.



Plus belle la vie du 27 octobre, extrait vidéo

