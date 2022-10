Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul charge Kevin ! (vidéo PBLV épisode n°4649)

5 ( 3 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Jean-Paul va charger Kevin face à la juge en fin de semaine dans votre série quotidienne Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de vendredi prochain, la juge interroge Jean-Paul au sujet de Kevin…







Suite à la fusillade, elle se demande si Kevin aurait tiré par racisme.

Et alors que Léa a été enlevée et que son ravisseur lui a demandé de charger Kevin, Jean-Paul obéit ! Il livre un témoignage répugnant sur Kevin et le charge un maximum. Jean-Paul explique à la juge que Kevin avait l’habitude de faire des blagues racistes et que même une fois il a été violent avec un homme d’origine étrangère…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4648 du 27 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

