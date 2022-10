Plus belle la vie du 7 octobre : le surprenant testament de Roland (résumé épisode 4634 en avance)

4.5 ( 8 )

Plus belle la vie du 7 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4634 en avance – C’est dans deux jours qu’aura lieu l’enterrement de Roland dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». Un moment évidemment très triste et si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 6 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 7 octobre : le bar du Mistral hérite à…

Tout le monde se réveille avec la gueule de bois. Chacun commence à reprendre sa petite vie, sauf Kilian qui a le plus de mal à faire son deuil et à s’occuper l’esprit. Betty rentre dans le bar, présente ses condoléances à Kilian et le prend dans ses bras. Les enfants de Roland reçoivent un coup de fil d’un avocat américain, Maitre Mackinsley. Il a des révélations à leur faire sur le testament de leur père… Il a légué le bar à Charles Frémont !

Au commissariat, Kevin fuit Alexandra. Elle parvient à le rattraper quand il rentre chez lui mais Kevin est incapable d’exprimer ce qu’il ressent. Il a besoin de temps et préfère s’éloigner. Tous les deux sont submergés par leur tristesse, chacun isolé de leur côté…

Valentin va partir vivre à Dubaï et propose à Laetitia de l’accompagner. Mais cette dernière décide de revenir à Scotto et de reprendre sa classe en main…

Plus belle la vie du 7 octobre, extrait vidéo

