Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul voit Samia ! (vidéo PBLV épisode n°4642)

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Jean-Paul va revoir Samia la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, il ne va pas se sentir bien et avoir des visions de son ex-femme…







Lors d’une cérémonie officielle, Jean-Paul annonce à Patrick et Ariane qu’il a un mauvais pressentiment !

Plus belle la vie spoiler Jean-Paul revoit Samia

La nuit, Boher fait des cauchemars et ressent une angoisse même en se réveillant. Patrick pense qu’il est peut-être en train de faire un burn out. Il voit même Samia passer dans le commissariat. Ariane, Boher et Patrick vont se faire décorer aujourd’hui et Boher est de plus en plus paranoïaque. Il est angoissé et transpire. Les applaudissements de plus en plus forts semblent étourdir Boher. Il voit une revenante…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4642 du 19 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

