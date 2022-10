Plus belle la vie spoiler : Kevin tue quelqu’un ! (vidéo PBLV épisode n°4646)

5 ( 1 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Les choses vont mal tourner pour Kevin la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. En effet, Kevin va tuer quelqu’un et il va être difficile pour lui de se faire comprendre…







Dans l’épisode de mardi prochain, Kevin explique à ses collègues que cette personne lui a tiré dessus.

Plus belle la vie spoiler Kevin tue un homme

Il a entendu deux tirs et a riposté dans la direction d’où venait les tirs. Il a tué un homme ! Mais problème, Ariane et Jean-Paul annoncent à Kevin qu’il n’était pas armé… Kevin est dans de sales draps !



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4646 du 25 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

