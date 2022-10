The Voice Kids 2023 : départs de Louane et Julien Doré, découvrez les 2 nouveaux coachs

5 ( 7 )

Alors que la saison 2022 de The Voice Kids s’est achevée samedi soir avec la victoire de Raynaud, TF1 vient d’annoncer quels seraient les coachs de la prochaine saison ! Si Patrick Fiori et Kendji Girac rempilent, ce n’est pas le cas de Louane et Julien Doré.







Les deux coachs quittent The Voice Kids et deux nouveaux vont donc arriver ! Il s’agit de Nolwenn Leroy et Slimane, qui seront donc coachs de The Voice Kids 2023.







Nolwenn Leroy : auteure, compositrice, interprète, multi-instrumentiste, Nolwenn Leroy est l’une des chanteuses préférées des Français depuis près de 20 ans. Nolwenn a déjà vendu plus de 4 millions d’albums en France et compte de nombreuses distinctions. Membre incontournable de la troupe des Enfoirés, Nolwenn est une artiste d’une grande générosité et sensibilité. Coach surprise lors de la dernière saison de « The Voice », elle avait fait preuve de beaucoup de bienveillance et d’empathie pour ses talents. Nolwenn va, pour la première fois, prendre place en tant que coach dans un des célèbres fauteuils rouges de l’édition Kids.

Slimane : quel parcours incroyable depuis son sacre dans « The Voice » en 2016. Avec un timbre de voix unique et une puissance vocale hors norme, Slimane s’est imposé en quelques années comme une figure incontournable de la scène musicale française. Auteur, compositeur, interprète multirécompensé (victoire de la musique aux NRJ Music Awards) il a déjà vendu plus de 1,5 million d’albums et sa tournée Versus en duo avec Vitaa affiche plus de 400 000 tickets vendus. Slimane a même endossé le rôle de coach de « The Voice » en Belgique et a remporté la toute première édition de « The Voice Kids » Belgique en 2020, une première dans le monde pour un ex-talent devenu coach ! Mais surtout, Slimane n’hésite pas à mettre son talent au service des autres. Il a déjà écrit et composé pour de nombreux artistes tels que Matt Pokora, Gims, Amel Bent, Kendji Girac, Florent Pagny ou encore Jenifer… Fort de son expérience dans le programme, ce nouveau coach prodiguera à coup sûr de précieux conseils aux talents de « The Voice Kids ».



Avec ce quatuor inédit, un nouveau chapitre de l’émission commence et promet une saison événement, à retrouver en 2023 sur TF1.

