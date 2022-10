Plus belle la vie du 13 octobre : une surprise pour Laetitia (résumé épisode 4638 en avance)

5 ( 3 )

Plus belle la vie du 13 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4638 en avance – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochains jours de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 13 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 13 octobre : Laetitia reçoit une belle surprise au lycée

Revel se prépare pour son rendez-vous avec le représentant du ministère. Il se rend sans le savoir dans la villa de Pavel. Pavel briefe Agathe qui briefe à son tour les prostituées. Les filles devront droguer Revel et le filmer avec elles. Léo quant à lui, attend Agathe dans la voiture, le plan étant qu’elle retrouve Luna et qu’elle revienne avec. Les prostituées passent à l’action…

Laetitia arrive au lycée et aucun des profs ne lui adresse la parole, pire, ils la fuient. C’en est de même pour Rochat, qui n’écoute même pas Laetitia parler. Tout ceci est pour mieux préparer la surprise de Laetitia : les profs lui ont organisé un pot de bienvenue. Blanche s’excuse de s’être montrée un peu raide avec elle au début. De son côté, Rochat réserve une autre surprise à Laetitia…

