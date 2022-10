Un si grand soleil du 1er novembre : Fanny soupçonnée (résumé épisode 1008 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 1er novembre, spoiler résumé de l’épisode 1008 en avance – Qua va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 1er novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ludo ne va pas bien. Il pleure en pleine nuit quand Bilal vient le soutenir. Il lui demande s’il a des nouvelles de Jade, il lui explique que c’est fini il n’en aura plus… Bilal s’est demandé s’il n’allait pas la suivre mais Ludo ne se voyait pas vivre comme ça. Bilal pense que Ludo a fait le bon choix mais il ne comprend pas pourquoi elle a replongé.

Thaïs se confie à Kira, elle se sent mieux et ça lui a fait du bien de voir son père même si elle n’avait pas le droit. Il lui manque et elle espère qu’il sera innocenté.



Fanny appelle Elise, elle lui propose de se voir. Mais Elise lui annonce qu’elle récupère sa fille pour le week-end, elles pourront se voir la semaine prochaine.

Thierry interroge l’homme agressé au moment du vol de sa voiture. Il ne se souvient d’aucun détail sur son agresseur, il l’a mal vu. Mais il était accompagné d’une femme.

Fanny emmène sa classe en cours de sport mais Thaïs refuse d’y aller. Elles se disputent, Fanny l’envoie dans le bureau de la proviseure, Thaïs l’insulte.

Cross prévient Thierry qu’ils ont retrouvé la trace de Jade à la frontière espagnole. Et la voiture volée appartient à l’homme qu’il vient d’interroger ! Cross pense que quelqu’un a aidé Jade à s’évader. Il pense à son ancien complice ou à son compagnon, Ludo ! Thierry appelle Ludo pour le convoquer et l’interroger.

Florent s’inquiète pour le père de Thaïs. Il en parle à Johanna, qui espère que la nouvelle perquisition apportera un nouvel éclairage.

Thierry et Cross interrogent Ludo, ils ont vérifié son emploi du temps et découvert qu’il n’avait pas travaillé la veille. Il dit qu’il voulait juste être seul, il ne sait pas où elle est. Ils sont convaincus qu’il l’a aidée à s’évader. Il n’a aucun alibi. Ils lui parlent du vieux monsieur gravement blessé pendant le vol de la voiture… Ludo dit ne rien savoir de plus.

Chez L Cosmétiques, Bertier et Enric parlent de Jade, dont ils n’ont plus aucune nouvelle. Ils ne comprennent pas pourquoi elle aurait fait ça. Bertier arrête pas de repenser à ce que Jade lui a dit sur Casile sans avoir le temps de lui expliquer… Et Enric ne sent pas Casile, il pense qu’il n’est surement pas tout blanc !

Eve et Sabine reparlent des élèves qui sont perturbés, Fanny le prend pour elle et se sent visée. Elle s’énerve.

Sofia est avec Charlie quand Elise arrive. Elle veut lui parler, elle ne veut pas qu’elle l’attende. Elle veut juste qu’elles arrêtent, Sofia ne comprend pas.

Bilal parle de Jade avec Akim, qui se demande si Ludo ne l’a pas aidée. Akim trouve qu’elle les a pris pour des idiots mais Bilal pense qu’il parle sans savoir : la victime n’est pas celle que l’on croit !

Jade appelle Ludo, elle est au Maroc elle ne craint plus rien. Ils sont tristes et pleurent.

A la coloc, Elise vient de réussir à calmer Charlie, qui est perturbée. Elle se demande si elle a fait le bon choix… Bilal essaie de la rassurer.

Au commissariat, Alex découvre que l’adn retrouvé sur le mégot chez Damien matche avec Fanny !

Un si grand soleil du 1er novembre extrait, Fanny soupçonnée d’avoir tué Damien

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

