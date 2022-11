Cassandre du 26 novembre : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 5 )

Cassandre du 26 novembre 2022 – C’est des rediffusions de votre série « Cassandre » qui vous attendent ce soir sur France 3. Au programme, deux anciens épisodes des saisons 5 et 2 ce samedi soir.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Cassandre du 26 novembre 2022 : vos épisodes de ce soir

Saison 5 – Épisode 1 « Temps mort » : Un corps sans vie a été filmé par un drone dans le parc d’une propriété somptueuse. Pas de doute, ce n’est pas une mort naturelle. Quand Cassandre et son équipe débarquent sur « la scène de crime », le corps a disparu ! Cassandre interroge les propriétaires des lieux, les Audemont, illustre famille d’Annecy dans l’horlogerie de luxe depuis 1820. Pour les Audemont, c’est le choc : sur les images du drone, c’est Marc Versini, leur associé et gendre qu’ils découvrent mort ! Impensable pour eux d’être soupçonnés, et pourtant c’est bel et bien sur leur propriété que le corps a été vu…

Saison 4, épisode 2 « Secret assassin » : Cassandre enquête sur le meurtre de Lola Perrin, une jeune femme de 25 ans retrouvée morte dans un hangar à bateaux. Dix ans plus tôt, le cadavre d’Alice Bellanger, assassinée selon le même mode opératoire, avait été retrouvé dans ce lieu. Il se trouve que Victor Sénac, le meurtrier d’Alice, vient de purger sa peine de prison. Le coupable semble tout trouvé mais Cassandre a l’intuition que le scénario du récidiviste est trop idéal… Elle ne néglige aucune piste pour découvrir la vérité.

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note