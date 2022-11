Les feux de l’amour du 29 novembre : Kyle et Lola s’embrassent (résumé + vidéo)

5 ( 1 )

Les feux de l’amour du 29 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de TF1 « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous dévoile le résumé et la vidéo des premières minutes de l’épisode du mardi 29 novembre 2022.







Un épisode inédit à découvrir dès 11h mardi sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Les feux de l’amour du 29 novembre – résumé de l’épisode

Théo se confie à Lola sur sa relation mouvementée avec Kyle et sur leur différence de statut social. De leur côté, Kyle et Lola fêtent leur accord avec Bay Street Cosmétiques et finissent par s’embrasser. Amanda, elle, décide de ne plus voir William par crainte de la réaction de Victoria, qui redoute une possible rupture avec lui. Pendant ce temps, Mariah se confie à Abby sur ses inquiétudes concernant Tessa et Tanner Watts qui ont été mariés. Elle avertit aussi Théo, en lui disant garder un œil sur son comportement envers Kyle.



Les feux de l’amour du 29 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Les feux de l’amour, c’est tous les matins, du lundi au vendredi, à 11h sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

