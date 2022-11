5 ( 7 )

Sept à huit du 13 novembre 2022, sommaire et reportages – Harry Roselmack vous donne rendez-vous dimanche soir, comme chaque semaine, dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8.







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







Sept à huit du 13 novembre 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Ils grandissent dans un village pour enfants placés. Un cocon pour ces jeunes privés de parents. Un document bouleversant.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Trahison, séquestration, racket, révélations sur l’affaire Pogba. Pourquoi le frère du joueur et ses amis d’enfance se retrouvent-ils en détention ?

🔵 Destination Turks-et-Caïcos, archipel de rêve dans les Caraïbes. Les grandes fortunes en ont fait leur paradis !

🔵 Et puis la mère de Jonathan Laval dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. La détention de son fils et la culpabilité qu’elle ressent depuis le meurtre d’Alexia.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 13 novembre 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

