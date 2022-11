Un si grand soleil du 7 novembre : Elise comprend pour Sofia (résumé épisode 1012 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 7 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1012 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 7 novembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

L’homme qui a tué Damien passe aux aveux. Il raconte comment ça s’est passé, Damien était alcoolisé et en sale état. Il ne voulait pas le tuer mais il lui a brisé la nuque, Damien est mort sur le coup ! Il dit avoir maquillé la scène en suicide « par réflexe ».







Florent annonce à Thaïs et Kira que le vrai coupable a avoué. Il explique à Thaïs que Damien était addict au jeu et qu’il avait des dettes. Son père et Fanny sont disculpés. Thaïs remercie Kira et Florent d’avoir été là pour elle.



Alix est avec Virgile, elle lit l’article publié par Marc, qui remet en cause son sérieux et son travail. Elle est très remontée mais refuse d’expliquer à Virgile. Elle s’en va trouver le fils de Brénas, elle l’engueule d’avoir dit un tissu de mensonge au journaliste ! Il lui explique s’être laissé entrainer… Alix souligne le fait qu’il sème le doute au sujet de l’identification des toiles. Alix est furieuse.

Au lycée, tout le monde apprend que Fanny et le père de Thaïs ont été innocenté. Thaïs va retourner vivre chez son père. Fanny apprend par la juge qu’elle est innocentée, elle est soulagée. Mais elle ne comprend toujours pas pourquoi son adn a été retrouvé sur la scène de crime… Fanny appelle Elise, elle la remercie d’avoir cru en elle et l’avoir sauvée.

Guilhem explique à Johanna qu’il a fait un carton avec son tableau de Brénas. Mais Johanna lui parle de l’article de Midi Libre. Il n’est pas au courant, Johanna lui dit que le journaliste semble penser que les toiles sont fausses. De son côté, Marc appelle Alix, il aimerait l’interviewer. Elle présente le fils de Brénas comme un vieil homme sénile… Alix refuse l’interview. Guilhem appelle Alix, il aimerait être certain qu’il s’agit d’un Brénas, l’article a mis le doute dans son esprit. Alix lui assure que c’est un vrai.

Thaïs retrouve son père, un grand moment d’émotion. Elise reçoit un appel de Sofia, qui lui propose un dîner. Elise lui annonce qu’elle voit Fanny, Sofia lui dit qu’elle se fout d’elle depuis le début et qu’elle les a vues la semaine dernière ! Elise hallucine qu’elle l’ait suivie.

Christophe interroge Cécile au sujet du tableau, il doute lui aussi et lui demande s’il y aura une enquête. Cécile lui explique que non et elle se fout que ce soit un vrai ou pas.

Alix parle avec Claudine. Celle-ci se demande si le fils de Brénas n’a pas authentifié les toiles juste pour se faire de l’argent… Alix est vexée que Claudine la pense malhonnête.

Sofia est anéantie pendant qu’Elise dîne avec Fanny. Elle lui parle de cette histoire d’adn, Elise a un flash en repensant à Sofia qui les a vues… Elle comprend que Sofia a piégé Fanny mais ne lui dit rien.

Un si grand soleil du 7 novembre extrait, Elise comprend que Sofia a piégé Fanny

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

