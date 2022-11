Plus belle la vie du 10 novembre : Patrick et Boher trouvent les coupables (résumé épisode 4658 en avance)

5 ( 1 )

Plus belle la vie du 10 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4658 en avance – Que va-t-il se passer dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 10 novembre 2022.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 10 novembre : Betty en détresse, l’enquête avance

Kilian est encore avec Betty. Il lui prépare le petit déjeuner mais Betty ne va pas bien. Au lendemain de son IVG, elle est en pleine déprime… Elle confie à Kilian qu’elle aurait voulu avoir des parents qui l’aiment, ne jamais avoir été enceinte et que Kilian n’ait jamais été violent. Kilian lui explique qu’il ne peut pas changer le passé mais que grâce à sa thérapie, il a changé et compris certaines choses. Il lui assure qu’il ne sera plus jamais violent avec elle. Et Betty lui confie qu’elle a des pensées suicidaires…

De son côté, Barbara demande à Estelle si elle veut bien être la marraine de son bébé. Très émue, Estelle accepte avec plaisir ! Barbara demande à Thomas d’être le parrain, lui aussi est ravi et il organise une baby shower. Il invite Abdel et Elise mais Abdel préfère décliner.

L’enquête fait un bond en avant grâce à Kevin. Avec son souvenir de Léa, il dresse un portrait robot et avec Jean-Paul, ils l’identifient : c’est Marcus, un mercenaire violent. De son côté, Patrick réussit à faire avouer Sylvia. Elle a agit sous la contrainte de Marchadour, qui a menacé de s’en prendre à Francesco. Patrick promet de les protéger. Jean-Paul dit la vérité à Ariane et Mathieu propose de les aider.

Quant à Babeth, elle est convaincue que Patrick est innocent et qu’il a été piégé…

Plus belle la vie du 10 novembre, extrait vidéo

