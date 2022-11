Plus belle la vie du 18 novembre : les Mistraliens heureux et apaisés (résumé épisode 4664 en avance)

5 ( 3 )

Plus belle la vie du 18 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4664 en avance – J-2 avant le final de votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Et si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans le dernier épisode quotidien du vendredi 18 novembre 2022. Rappelons qu’il sera suivi du prime final.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 18 novembre :tout le Mistral est heureux

Ariane est libre et doit maintenant s’occuper des papiers de son père. Mathieu lui propose son aide et lui annonce une bonne nouvelle : il a demandé sa mutation à Marseille et elle a été acceptée ! Il va donc rester avec elle, ils sont très heureux. Ariane se confie à Mathieu sur ce qu’elle a vécu avec ses parents. C’était l’enfer. Mathieu est désolé qu’elle ait subit tout ça mais il est convaincu que leur avenir va être beau, ils vont l’écrire ensemble.

Barbara cherche un prénom pour son bébé et elle se sent abandonnée par Abdel, ça la rend triste et elle se confie à Estelle. Celle-ci est convaincue qu’Abdel va revenir vers elle et elle essaie de la rassurer. Estelle parle à Thomas et Gabriel, ils décident de créér un groupe pour faire des suggestions de prénoms. Nisma en parle à Abdel, qui refuse de donner une suggestion. Nisma ne le comprend pas… Mais une fois qu’elle est partie, Abdel fait une suggestion anonyme, il propose le prénom Yaël. Et quand Barbara découvre la liste, elle a un coup de coeur pour le prénom Yaël !

Betty annonce à sa mère qu’elle part s’installer avec Kilian. Sa mère est encore une fois très dure avec elle… Elle lui dit qu’elle reviendra dès que Kilian en aura marre d’elle ! De son côté, Lola annonce à Kilian et Betty qu’elle est en couple avec Jules depuis Halloween. Et Léa vient voir Betty, qui lui dit qu’elle est heureuse et qu’elle a commencé une thérapie. Kilian fait un mur de photos au Mistral avec les photos des habitués. Il fait un selfie avec Mirta, qui lui assure que Roland doit être très fier de lui de là où il est.

Kevin et Laetitia se retrouvent, ils sont heureux. Ils vont ensuite à la conférence de presse de Revel, qui annonce à tout le monde que les policiers du commissariat du Mistral sont tous lavés de tout soupçon. Les fantômes de Samia et Jérôme sont là.

Plus belle la vie du 18 novembre, extrait vidéo

