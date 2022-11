Plus belle la vie : les fans peuvent visiter les décors avant leur destruction

5 ( 8 )

Plus belle la vie visite des studios à Marseille – Alors que la série marseillaise « Plus belle la vie » disparait de la grille de France 3 dès ce lundi, des fans chanceux peuvent en ce moment visiter les studios de la Belle de Mai et les décors du feuilleton quotidien.







En effet, jusqu’au 3 décembre, il est possible de visiter les studios, découvrir la Place du Mistral, le bar, ou encore le Marci.







Et ils sont nombreux à aller découvrir l’envers du décor alors qu’après, tout devrait disparaitre. A moins que la production trouve un accord avec le collectif qui se bat actuellement pour sauver la série (voir notre article).

Notez qu’il fallait réserver cette visite des studios de « Plus belle la vie » et que tous les créneaux sont déjà complets. Et la mairie de Marseille a déjà confirmé que les décors seraient détruits l’an prochain.



« Les décors ne sont malheureusement pas transposables et celui de la place du Mistral, si emblématique pour la ville de Marseille, sera vouée à la déconstruction. Malheureusement, une place du Mistral ne pourra jamais être reconstruite ailleurs » a confié Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille en charge de la culture, à Ozap.

