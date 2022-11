Plus belle la vie spoiler : Barbara apprend une terrible nouvelle (vidéo PBLV épisode n°4656)

5 ( 9 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – La vie de Barbara est plus que jamais chamboulée et les semaines à venir s’annonce compliquée dans votre série quotidienne Plus belle la vie. Alors que Barbara vient d’apprendre qu’elle a fait un déni grossesse, elle est enceinte de six mois et deviendra maman prochainement.







Mais dans l’épisode de mardi prochain, Barbara va recevoir une nouvelle peu réjouissante.

Plus belle la vie spoiler Barbara face à une mauvaise nouvelle

Alors qu’elle est au boulot avec Thomas et Estelle, Barbara reçoit un sms de Tim… Il l’a félicite pour son bébé mais lui précise qu’il ne faudra pas compter sur lui pour être le père ! Barbara va donc devoir élever son bébé toute seule. Thomas et Estelle sont choqués mais Barbara se dit soulagée…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4656 du 8 novembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

