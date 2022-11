Rugby : suivre le match France / Afrique du Sud en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 6 )

Rugby – Autumn Nations Series suivre France / Afrique du Sud en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce samedi soir sur France 2 avec le second match de la tournée d’automne. Après sa victoire 30 à 29 face à l’Australie samedi dernier, le XV de France affronte l’Afrique du Sud à l’Orange Vélodrome.







Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce samedi 5 novembre 2022. Coup d’envoi à 21h.







Les hommes de Fabien Galthié, qui ont enchaîné dix victoires consécutives (tournée d’automne 2021, Tournoi des Six Nations et tournée estivale), sont les grands favoris de ce rendez-vous automnal. Les Français, auteurs du Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations cet hiver, affrontent ce soir les Sud-africains champions du monde en titre. Une affiche de rêve !

La composition du 15 de France

composition à venir



France / Afrique du Sud en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 20h50. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

France / Afrique du Sud, un match de rugby évènement à suivre dès 20h50 sur France 2.

