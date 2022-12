50mn Inside du 24 décembre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

4.3 ( 6 )

50mn Inside du 24 décembre 2022, sommaire et reportages – Ce samedi de réveillon de Noël, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside.







50mn Inside du 24 décembre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

🏝 À la Une – Laeticia Hallyday à Saint-Barthélémy

C’est devenu un rituel pour Laeticia Hallyday quelques semaines avant Noël : partir à Saint-Barthélémy pour célébrer la mémoire de Johnny Hallyday, qui y est enterré. Pour les 5 ans de sa disparition, de nombreux fans avaient également fait le déplacement.

🎶 En intimité avec Anggun

Avec son sourire et sa bonne humeur, @anggun est devenue en quelques années une star du petit écran. Mais derrière le personnage cathodique, nous avons découvert une femme sensible et discrète, qui nous a fait partager son intimité et présenté sa famille.



📸 Le portrait – Rencontre avec Gérard Jugnot

C’est la star du jour en ce réveillon, celui que tous les enfants attendent… le Père Noël! Notre portrait est consacré à celui qui l’incarnait, il y a 40 ans, en version un peu trash mais mythique, dans « le Père Noel est une ordure »… Gérard Jugnot !

❄️ La story – « Last Christmas », le tube de Noël signé Wham!

Avec son groupe Wham!, George Michael signe en 1984 le titre « Last Christmas ». Pour la première fois, un morceau pop s’impose comme un classique de Noël. Tout y est : la mélodie entêtante, le clip kitch tourné à la montagne … Pourtant au départ, cette chanson n’avait aucun rapport avec les fêtes de Noël. ✨

50mn Inside du 24 décembre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Paris, La Magie de Noël !🎄

📍 New York, sans se ruiner.

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h25 sur TF1.

