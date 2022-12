Cassandre du 3 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Cassandre du 3 décembre 2022 – C’est encore une fois des rediffusions de votre série « Cassandre » qui vous attendent ce soir sur France 3. Au programme, deux anciens épisodes des saisons 3 et 2 ce samedi soir.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Cassandre du 3 décembre 2022 : vos épisodes de ce soir

Saison 3, épisode 4 « Loup gris » : En pleine forêt, dans les Alpes, un chasseur s’est approché sans bruit d’un grand loup. Un coup a été tiré et l’homme s’est écroulé. L’affaire s’annonce corsée : la victime, Antoine Richeux, est un héros de guerre du Mali qui a reçu la médaille militaire. Cassandre et son équipe doivent découvrir qui en voulait à Richeux, adulé de ses pairs. Ils sont aussi intrigués par Emilie Berthier, une jeune femme qui défend les loups. Rien n’est simple dans une enquête au sein de « la Grande Muette » où ni les dames ni les messieurs ne semblent enclins à la parole. De plus, Cassandre a pour obligation de collaborer avec Luc Vasseur, un enquêteur des forces armées, ce qui ne se fera pas sans étincelles.

Saison 2, épisode 3 « A contre-courant » : Une évasion spectaculaire a eu lieu lors d’un transfèrement de la prison au Palais de justice. Cassandre est sur le pied de guerre car deux codétenues armées, Inès Ibanez et Adèle Chanéac, sont dans la nature. L’inspecteur Marchand est sous le choc puisque l’une d’elles a tiré à bout portant sur son collègue et ami, Marco Delgal. La commissaire cherche à savoir si les fugitives ont bénéficié d’une complicité. Cassandre et son équipe n’ont pas de temps à perdre car les premières heures sont cruciales.



Publicité





« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note