Echappées Belles du 24 décembre : ce soir direction la Provence et le Kenya sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 24 décembre 2022 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, les rediffusions « La Provence de Pagnol » et « Kenya, un rêve de safari ».







A suivre dès 21h sur la chaîne







Echappées Belles du 24 décembre, à 20h55 – « La Provence de Pagnol »

Marcel Pagnol, auteur français incontournable, a marqué la Provence autant qu’elle l’a inspirée. Cette spéciale Échappées Belles est une occasion de découvrir qui était réellement Marcel Pagnol, les nombreuses passions méconnues qu’il nourrissait (la

mécanique, la physique, la recherche des sources…), mais aussi de comprendre comment ce

territoire provençal l’a marqué et inspiré et comment ses oeuvres vivent encore aujourd’hui sur ces terres en 2021.

Que raconte Pagnol de la Provence d’hier et d’aujourd’hui ? Quel est l’héritage de Pagnol ? Comment l’auteur de La gloire de mon père, le réalisateur de la trilogie « Marius, Fanny, César » est-il accueilli aujourd’hui ?

Cette émission est l’occasion de découvrir les liens forts entre Marcel Pagnol et le territoire provençal, de découvrir ses sources d’inspiration et la manière dont il a marqué ses terres de son passage.

Sophie Jovillard va à la rencontre de ceux qui font vivre la mémoire de Marcel Pagnol. Elle rencontre son héritier de sang et ses héritiers spirituels. Pour beaucoup d’entre eux, leur mission est de continuer à faire vivre les oeuvres universelles de Pagnol tout en les adaptant à notre époque actuelle. Un enjeu de modernité qu’avait à coeur Marcel, cet homme profondément tourné vers l’évolution et l’avenir, que nous allons découvrir sous de ouveaux traits…

Nicolas Dnromard est un comédien et metteur en scène. Il est notre ambassadeur Pagnol ! Il a choisi de présenter à Sophie un village typiquement provençal qui lui permet de planter le décor des souvenirs et de l’inspiration de Pagnol : Allauch. Sans oublier l’emblème de la commune, le moulin.

Lionel Colomb est le dimanche meunier. C’est en 2015 qu’il fait connaissance avec le moulin d’Allauch après sa rénovation. Aujourd’hui avec un collègue, ils le font tourner et gèrent des visites commentées. Autre lieu emblématique de la région : l’ancienne usine électrique d’Allauch. Celle-ci va devenir le futur musée de Pagnol. Nicolas guide ensuite Sophie jusqu’à la Bastide neuve, cette célèbre maison de vacances que louait la famille Pagnol.

En contrebas de la maison, des bénévoles s’activent dans une oliveraie. C’est Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel (à droite sur le visuel header) qui supervise le projet de la réhabilitation de l’oliveraie.

En plein milieu de la garrigue provençale, sur le domaine de la Font-de-Mai, Sophie découvre un groupe de comédiens en costumes d’époque en pleine répétition théâtrale ! Il s’agit de la compagnie « Dans la cour des grands », dirigée par Emmanuel Fell, également comédien et metteur en scène.



Les reportages : Un territoire préservé grâce à Pagnol / L’eau des collines / Les temps modernes de Pagnol / A table Marcel ! / Le château de sa mère / Les autres ports de Marseille.

Echappées Belles du 24 décembre à 22h30 – « Kenya, un rêve de safari »

Si les safaris restent sa première attraction touristique, le Kenya est loin de se résumer à cette image de carte postale. Ce pays d’Afrique de l’Est peut en effet s’ednorgueillir de paysages très diversifiés, des plages de sable blanc de la côte à la savane du parc Amboseli, en passant par les hauts plateaux du mont Kenya, autant de promesses d’évasion et de dépaysement total. Jérôme Pitorin part cette semaine à la découverte des trésors et des richesses du Kenya : sa faune sauvage, ses communautés swahilis, sa capitale et ses côtes paradisiaques.

Echappées Belles ce samedi 24 décembre 2022 dès 21h sur France 5

