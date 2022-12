« Féeries du cirque de Monte-Carlo », c’est ce soir sur France 3 (30 décembre)

5 ( 1 )

« Féeries du cirque de Monte-Carlo » au programme TV du 30 décembre 2022 – C’est du cirque qui vous attend ce soir sur France 3. Pour les fêtes, France Télévisions vous invite à passer une soirée à Monaco et à vibrer avec les plus beaux numéros du Festival international du cirque de Monte-Carlo.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et sur France.TV.







« Féeries du cirque de Monte-Carlo » : au programme ce soir

Depuis sa création en 1974 par le prince Rainier III, le Festival international du cirque de Monte-Carlo s’inscrit parmi les plus prestigieuses manifestations mondiales.

Prouesse physique et talent d’adresse sont au cœur de ce spectacle réunissant plus de 200 artistes venant de vingt pays différents. Aussi importants que les Oscars au cinéma, les Clowns d’or représentent la récompense très convoitée de ce festival, et du monde du cirque.



Féeries du cirque de Monte-Carlo propose les meilleurs numéros de ces années de festival international, présidé aujourd’hui par le prince Albert et la princesse Stéphanie.

« Féeries du cirque de Monte-Carlo », un spectacle pour toute la famille, qui réunit grands et petits… Et c’est ce soir sur France 3.

