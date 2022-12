Ici tout commence du 16 décembre : David remercie Lisandro (résumés + vidéo épisodes 557 et 558)

4.9 ( 9 )

Ici tout commence du 16 décembre, résumés et vidéo extrait épisodes 557 et 558 – David remercie Lisandro ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». La situation semble s’apaiser entre eux, ils retrouvent le sourire avant la finale…







Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 16 décembre – résumé de l’épisode 557

A l’Institut Auguste Armand, David a consommé une quantité abusive d’alcool. Heureusement pour lui, Lisandro se trouvait au bon endroit au bon moment… David est reconnaissant envers Lisandro. De son côté, Greg évite à tout prix son père depuis sa proposition de collaboration pour le menu de Noël. Il hésite, Lionel et Jasmine l’encouragent à accepter.

Billie et Charlène enquêtent sur Joachim et font une terrible découverte.



Ici tout commence du 16 décembre – résumé de l’épisode 558

L’heure des révélations a sonné et les sorts sont scellés. Stupeur et suspicions pour Axel, après une découverte en cuisine. Greg joue la carte de la folie des grandeurs pour reconquérir Eliott.

