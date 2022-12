Ici tout commence du 29 décembre : Eliott au plus mal (résumé + vidéo épisode 567)

5 ( 5 )

Ici tout commence du 29 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 567 – Eliott est au plus mal ce soir dans votre feuilleton « Ici tout commence ». Greg a préféré le quitter que lui dire la vérité et Eliott ne comprend pas, il est anéanti…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 29 décembre – résumé de l’épisode 566

Pour éloigner Eliott, Greg prend des mesures radicales. Eliott est au plus mal… il ne comprend pas ce changement de comportement soudain. Hortense fait au mieux pour le réconforter.

Pendant ce temps là, c’est le jugement de Joachim dans le bureau de Teyssier ! Va-t-il le garder ou le virer ?

L’âme romantique, Billie élabore des stratagèmes pour réconcilier Joachim et Clotilde. En service, Deva est victime d’attaques et David prend sa défense de façon démesurée.



Ici tout commence du 29 décembre – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

