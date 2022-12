Ici tout commence du 30 décembre : les adieux de Greg (résumé + vidéo épisode 568)

4.6 ( 11 )

Ici tout commence du 30 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 568 – L’heure est aux adieux pour Greg ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Sortez vos mouchoirs, avant son départ pour Tokyo, Greg fait des adieux émouvants à son fils, Naël…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 30 décembre – résumé de l’épisode 567

L’heure est venue de dire au revoir… Greg passe un dernier moment avec son fils avant son voyage à Tokyo. Moment magique entre eux, surtout lorsqu’il commence à faire ses premiers pas… Greg ne pouvait pas rêver mieux en cadeau de départ ! De son côté, Deva s’attache de plus en plus à David.

Eliott découvre toute la vérité. Entre amour et raison, le cœur de Deva balance. Troublée, Clotilde se retrouve une nouvelle fois face à Joachim.



Ici tout commence du 30 décembre – vidéo premières minutes

