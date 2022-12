Ici tout commence spoiler : Clotilde va-t-elle encore pardonner Joachim ? (vidéo épisode du 29 décembre)

5 ( 5 )

Ici tout commence spoiler – Noël a mal tourné pour Clotilde et Joachim dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais Clotilde peut-elle encore lui pardonner ?

Dans quelques jours, Bille veut absolument réussir à les réconcilier et elle demande l’aide de Charlène pour monter un plan…







On dirait bien que les plus grandes ennemies de l’Institut ne peuvent plus se séparer ! Billie et Charlène montent un plan pour réconcilier Joachim et Clotilde. Eh oui… pour elles, c’est un peu comme leur Brad Pitt et Angelina Jolie… Mais leur plan a-t-il vraiment des chances de fonctionner ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 567 du 29 décembre, le plan de Charlène et Billie



