Plus belle la vie : Fabien Carat se confie sur son départ, « j’étais arrivée au bout du bout »

Plus belle la vie, Fabienne Carat – Alors que la série quotidienne « Plus belle la vie » s’est arrêtée le mois dernier, Fabienne Carat avait quitté le navire bien avant après des années dans la peau de Samia Nassri. Et cette semaine dans l’émission de Faustine Bollaert « Ça commence aujourd’hui », Fabienne Carat s’est confiée sur son départ, qui était pour elle une vraie nécessité.







« J’ai arrêté le tournage de Plus belle la vie par une espèce de ressenti animal. J’étais arrivée au bout du bout, j’étais épuisée intérieurement. Et c’était une question de survie, je pense que je frôlais le burn-out » a déclaré l’actrice.







« J’avais ce besoin, cette envie, de vivre un peu pour moi, enfin. J’ai commencé à 25 ans, j’ai arrêté à 40 ans. Donc j’avais vraiment ce besoin de souffler » a-t-elle poursuivi.

Fabienne Carat s’est ensuite confiée sur la naissance de sa fille, dont le père a pris la fuite et ne l’a même pas reconnue.



« Quatre mois après je suis tombée enceinte » a-t-elle confié, expliquant que ce n’était pas une histoire sérieuse et qu’il est parti au moment de cette grossesse.

Toute les confidences de l’actrice sont dans le replay de « Ça commence aujourd’hui ».

