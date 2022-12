Plus belle la vie : un objet emblématique va être vendu aux enchères !

4.3 ( 12 )

Plus belle la vie PBLV infos – Alors que l’on parle beaucoup d’un retour de la série quotidienne « Plus belle la vie » en 2023, de nombreux décors ont déjà été démonté et c’est un objet emblématique qui s’apprête à être vendu aux enchères !







En effet, la fameuse voiture orange de Jean-Paul Boher, surnommée « Titine », va être vendue aux enchères.







Alors que Stéphane Henon était retourné récemment aux studios de la Belle de Mai à Marseille et qu’il avait filmé la voiture, celle-ci va bientôt appartenir à un propriétaire privé.

La vente se déroulera le lundi 19 décembre 2022 chez Enchères VO à Vitrolles (37 bd de l’Europe, ZI des Estroublans).



A LIRE AUSSI : Plus belle la vie : le retour de la série déjà signé ?

