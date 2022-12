Un si grand soleil du 27 décembre : Ludo et Margaux amoureux (résumé épisode 1046 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 27 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1046 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 27 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Bilal interroge Akim sur l’enquête, il ne sait rien de nouveau. Au commissariat, Becker informe Manu que le coupable, Francis Rigaud, est mis en examen. Il lui demande comment il a eu le tuyau, Manu explique que c’est grâce à Akim. Bilal parle à Akim du coup de fil de Noémie, il lui assure qu’elle ne ressent rien pour Ludo et il ne s’est rien passé. Mais Akim pense qu’elle le kiffe… Bilal pense que c’est du gachi.







Evan retrouve sa femme, elle emballe les cadeaux. Leur fils Robin ne veut toujours pas réveillonner avec eux, il préfère être avec ses potes.



Marc fait les courses pour le repas du réveillon avec Louis, qui fait la tronche. Il est désagréable et lui dit qu’il n’a pas envie de réveillonner avec lui, il préfère être avec ses potes. Marc lui dit qu’il n’a qu’à faire ça plutôt que de se disputer encore.

Manu informe Akim que Francis est passé aux aveux et le remercie du tuyau. Il lui demande s’il a quelque chose à ajouter… Il lui demande s’il les a aidée pour protéger sa copine, Akim esquive et s’en va. Il envoie un sms à Noémie pour lui dire qu’ils ont trouvé le coupable.

Au club de tennis, Dimitri est avec Léonore. Ils n’ont que 15 inscrits au tournoi de Noël, Léonore craint qu’ils ne s’en sortent pas. Marc l’appelle, il l’informe qu’ils se sont encore pris la tête avec Louis et qu’il va réveillonner avec un copain. Ils n’arrivent plus à communiquer, Léonore propose de lui parler et il s’en prend encore à elle. Elle l’envoie balader et raccroche.

Thaïs propose à Kira de venir réveillonner chez Robin mais elle le fait en famille aux Sauvages.

Noémie attend Akim devant le commissariat, elle lui offre ses cadeaux de Noël. Akim est touché, il ne sait pas quoi dire. Noémie s’en va, Akim la rappelle et l’embrasse !

Robin et Thaïs sont ensemble, Robin regrette que Kira ne vienne pas. Ils parlent du fait que Kira kiffe Louis, il est là et entend la conversation…

Christophe et Cécile préparent eux aussi le réveillon. Ils le passent avec Achille, Cécile est déçue que Margaux ne soit pas là. Elle préfère être avec Ludo en tête à tête. Christophe pense que c’est pas grave et prie pour que leur histoire dure longtemps. Pendant ce temps là, Ludo et Margaux s’embrassent. Ludo a réservé dans un bon resto.

Achille offre un cadeau à Christophe et Cécile, qui sont très touchés. Manu est toujours au commissariat, Alex ne comprend pas ce qu’il fait encore là. Alex lui dit qu’Eve doit l’attendre. Manu rechigne et reçoit un mail : les empruntes sur le cheval, c’est celles de Ludo !

Robin accueille Thaïs, Louis et Lili. Ils ouvrent les cadeaux du Secret Santa. Louis semble perturbé, il dit qu’il doit passer un coup de fil… Pendant ce temps là, Kira est avec Claire, Florent, Enzo, et Victor. Kira reçoit un appel de Louis. Il regrette qu’elle ne soit pas là, Louis insiste pour qu’elle vienne mais Kira l’envoie balader… Il revient et Lili remarque qu’il n’a pas l’air bien. Louis dit que ça va…

