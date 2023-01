5 ( 8 )

C à vous du 13 janvier 2023, invités et sommaire – Ce vendredi et comme tous les soirs, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous » sur France 5. Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 13 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Fake news, harcèlement en ligne : Roger-Pol Droit présente son livre “Quand la parole détruit”, co-écrit avec Monique Atlan, paru aux Editions de L’Observatoire

🔵 📌 Livret A, inflation… Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy De Galhau, est l’invité de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Julien Dumas, Relais Chateaux Saint James Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Valentin, Martin et Majo Kretz, pour la troisième saison de la télé-réalité “L’Agence”, diffusée sur TMC le jeudi 12 janvier à 21h15

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Stéphane Guillon, pour son spectacle “Stéphane Guillon sur scène”, en tournée dans toute la France dont le 10 février à la Cigale (Paris)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 13 janvier 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note