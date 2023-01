5 ( 8 )

C à vous du 19 janvier 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 19 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Grève du 19 janvier : première journée de mobilisation aujourd’hui contre le projet de Réforme des retraites. On en parle avec François Hommeril, président confédéral de la CFE-CGC, syndicat des cadres et Nicolas Beytout, journaliste, directeur de L’Opinion.

🔵 📌 Doliprane, antibiotiques… La France fait face à une pénurie de médicaments Frédéric Bizard, professeur d’économie à l’ESCP, président de l’Institut Santé, auteur du livre “L’Autonomie solidaire en santé” est sur le plateau de C à vous.

🔵 📌 Iran : un Franco-irlandais détenu par le régime « dans un état de santé critique » Armin Arefi, grand reporter au Point, ancien correspondant à Téhéran, est l’invité du 5 sur 5

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Marc-Antoine Le Bret pour le spectacle “Solo “, en tournée dans toute la France

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Camille Saint-M’leux, chef du restaurant la Villa9Trois, à Montreuil

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Bruno Solo et Yvan Le Bolloch pour la soirée spéciale “Caméra Café, 20 ans déjà”, le mardi 24 janvier à 21H10 sur M6

