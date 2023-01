5 ( 5 )

C à vous du 2 janvier 2023, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine est de retour et vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour le premier numéro inédit de l’année de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 2 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Tensions internes à La France insoumise, réforme des retraites… Alexis Corbière, vice-président du groupe LFI-NUPES à l’Assemblée nationale, est l’invité de C à vous

🔵 📌 La France risque-t-elle le black-out ? Décryptage avec Jaly Gourmaud, qui présente « Le Monde De Jamy : La France doit-elle redouter le black-out », mercredi 4 janvier sur France 3

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef de « La Maison dans le Parc » à Nancy

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Tomer Sisley pour la série « Vortex »

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Manu Payet présente son spectacle « Emmanuel 2 »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 2 janvier 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note