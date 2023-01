5 ( 7 )

C à vous du 23 janvier 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir sur France 5, pour bien commencer la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 23 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 « La situation est alarmante » alerte le Haut Conseil à l’Égalité Baromètre Sexisme 2023 : explications de Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du Haut Conseil à l’Égalité

🔵 📌 Retraites : la réforme présentée ce matin en Conseil des ministres. On en parle avec Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Maxime Leconte, Chef du Relais Chateaux “Le Domaine du Mas de Pierre”

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Stéphane Freiss pour le film “Tu choisiras la vie”, au cinéma le 25 janvier

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Ginette Kolinka, rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau, son fils Richard Kolinka et Marion Ruggieri, présentent le livre “Une vie heureuse”, publié aux Editions Grasset

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 23 janvier 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note