C à vous du 25 janvier 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd'hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 25 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Les alliés de l’Ukraine s’accordent pour livrer des chars au pays, après des semaines de négociations. On en parle avec Olivier Weber, écrivain et grand reporter, auteur du livre “Naissance d’une nation européenne” (éditions de l’Aube)

🔵 📌 Pressions, manipulations, filatures… Victor Castanet révèle les coulisses de son enquête sur les Ehpad Orpea. L’édition augmentée des “Fossoyeurs” paraît aujourd’hui aux Editions Jailu

🔵 📌 La population d’oiseaux continue de décliner en France : explications d’Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux dans le 5 sur 5

🔵 🎵 Dans le live : Michèle Torr fête ses 60 ans de carrière

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Oumy Bruni-Garrel, pour le film “Neneh Superstar”, réalisé par Ramzi Ben Sliman, en salle aujourd’hui

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Maxime Leconte, Chef du Relais Chateaux “Le Domaine du Mas de Pierre”

