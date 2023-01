5 ( 4 )

La Grande Librairie du 25 janvier 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Qu’est-ce qui se passe quand on se confronte à notre passé, celui qu’on ne veut pas toujours voir ? Cette semaine dans La Grande Librairie, quatre livres qui éclairent notre présent.

La Grande Librairie du 25 janvier 2023 : le sommaire

🔵 Dany Laferrière publie « Petit traité du racisme en Amérique » (Editions Grasset et Fasquelle). L’académicien, qui vit une partie de l’année à Montréal, y explore ce mal qui ronge les États-Unis par des portraits, souvenirs, réflexions incisives, et visions.



🔵 Colson Whitehead. L’immense auteur américain, double prix Pulitzer pour « Underground Railroad » et « Nickel Boys », revient avec « Harlem Shuffle » (Éditions Albin Michel). Dans ce récit foisonnant et percutant, Colson Whitehead nous offre un grand roman sur l’Amérique des sixties, où il est déjà question de haine raciale et de violences policières.

🔵 Dans son nouveau roman, Gaëlle Nohant nous fait découvrir « Le Bureau d’éclaircissement des destins » (Editions Grasset et Fasquelle). L’histoire d’Irène, une femme dont la mission est de restituer des objets retrouvés dans les camps de concentration. De les rendre aux descendants ou aux lointains parents.

🔵 L’écrivain et journaliste Christophe Boltanski publie « King Kasaï » (Editions Stock). Un livre qui porte le nom du gigantesque éléphant empaillé et emblème de l’Africa Museum de Tervuren (Belgique), où il a passé une nuit. Seul, face aux vestiges d’un passé colonial que l’on doit regarder en face, il nous interroge sur des questions très actuelles.

