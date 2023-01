C dans l’air du 8 janvier 2023 : invités et sommaire de la spéciale en prime ce soir sur France 5

5 ( 4 )

C dans l’air du 8 janvier 2023, invités et sommaire – Ce dimanche soir, Caroline Roux vous donne rendez-vous en prime sur France 5 pour un numéro inédit spécial de « C dans l’air ». La France de 2023 s’ouvre sur un monde qui a basculé. Les prix explosent, les règles économiques sont balayées et les rapports de force mondiaux chamboulés. C dans l’air vous propose une soirée inédite pour savoir ce qui nous attend en 2023. Entre l’inflation, l’économie et la guerre qui continue d’inquiéter l’Europe et le monde, 2023 sera-t-elle l’année de toutes les crises ?







C dans l’air du 8 janvier 2023 : le sommaire

La France de 2023, c’est l’inflation. Les Français apprennent à vivre avec une hausse des prix qui balaye leur pouvoir d’achat et une crise immobilière qui guette. Nous apprenons collectivement la sobriété dans un monde où l’énergie est devenue une arme. Alors pour cette France de 2023, quel modèle choisir pour surmonter cette crise ? Quelle marge de manœuvre avons-nous avec une dette qui pèse dangereusement ?

La France de 2023, c’est celle qui doit trouver sa place dans un nouvel ordre économique mondial. Nous sommes au centre d’une guerre « menée » par la Chine et les Etats-Unis à coup de protectionnisme. Que doit faire la France pour se protéger ? Comment l’Europe peut- elle résister ?



La France de 2023, c’est celle qui doit trouver des alliés. Mais, entre la résurgence de tensions entre les grands blocs, une Russie qui s’écroule, le grand retour conquérant des Etats-Unis et les bisbilles avec l’Allemagne… vers qui se tourner ? La France a-t-elle encore de vrais alliés ?

Le dispositif

Cette émission spéciale de 90 minutes sera proposée en trois parties pour comprendre, décrypter et analyser cette France de 2023.

Une émission en direct avec tous les codes de la quotidienne : Caroline Roux entourée d’experts, et les questions SMS de nos téléspectateurs.

L’émission recevra également des personnalités du monde politique.

