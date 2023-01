Plus belle la vie : Laurent Kerusore balance encore sur le retour de la série

4.6 ( 11 )

Plus belle la vie infos PBLV – Depuis que la série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie » s’est arrêtée en novembre dernier, on entend régulièrement parler de Laurent Kerusore concernant ses coups de gueule. Le dernier en date concerne l’éventuel retour de PBLV sur une plateforme dédidée.







Un projet porté par Florence Demay, ancienne actrice de la série qui se démène pour la faire renaître de ses cendres. Pour Laurent Kerusore qui s’est confié à Télé Star, il s’agit « d’une erreur de communication ».







« C’est une erreur de communication d’en avoir parlé aussi tôt » a déclaré Laurent Kerusore, qui incarnait Thomas Marci dans la série de France 3.

Selon lui, le projet est « encore très flou » mais il ne ferme pas la porte.



« Je serais très heureux de reprendre mon rôle de Thomas. Mais peut-être pas d’une manière aussi récurrente, car on a tous dû faire le deuil de cette série » a-t-il confié.

