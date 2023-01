Un si grand soleil du 10 janvier : le juge clôt l’enquête ! (résumé épisode 1062 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 10 janvier, spoiler résumé de l'épisode 1062 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, c'est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l'épisode du mardi 10 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Christophe doit partir pour la reconstitution mais Cécile veut parler d’Achille. Christophe est désagréable et lui reproche de ne pas avoir attendu qu’il lui parle. Et il prend la fuite… Cécile est à bout.







C’est l’heure de la reconstitution, Christophe arrive avec Ziggy. Johanna et la soeur d’Hervé sont là, le juge et Manu aussi. La police amène Raphaëlle, qui assure ne jamais être venue ici et ne rien avoir fait. Mais le juge est convaincu de sa culpabilité. Ziggy s’échappe et fonce faire la fête à Raphaëlle !



Robin est avec Louis, qui pense que c’est mort avec Kira. Louis confie qu’il avait déjà des sentiments pour elle mais il pensait qu’ils étaient juste potes. Robin pense qu’elle a été très déçue en le voyant avec Lili… Mais il pense que y’a encore moyen. Pour lui, si elle est si énervée c’est qu’elle est toujours amoureuse de lui !

Christophe interpelle Johanna pour parler avec sa cliente. Ziggy ne s’est pas montré agressif, il veut du temps pour le déconditionner. Mais elle est catégorique : elle veut qu’il soit piqué le plus vite possible !

Chez L Cosmétiques, Bilal appelle Akim. Ils parlent de Ludo et Margaux, Bilal affirme que Ludo a tiré un trait sur Noémie. Akim fait son mea-culpa et est désolé que Bilal ait du faire avec leurs humeurs.

Thaïs propose à Kira une sortie tous ensemble mais elle ne veut pas voir Louis. Thaïs ne comprend pas. Kira l’envoie balader…

Au commissariat, Manu retrouve Raphaëlle en salle d’interrogatoire, elle est épuisée et elle est chamboulée d’avoir revu le chien. Elle n’a rien dit quand il a disparu la première fois car elle a paniqué. Manu lui explique qu’ils n’ont pas retrouvé la montre, ils n’ont rien pour prouver sa version des faits. Elle jure qu’elle n’a rien fait et n’a aucune idée de qui a pu l’enlever.

Elisabeth tombe sur Léonor pour une erreur. Bertier prend sa défense, elle n’a pas fait d’erreur. Il a reçu un mail de leur investisseur qui voulait 10.000 unités de plus. Elisabeth s’en va sans s’excuser !

Thaïs retrouve Robin et Louis au ciné. Louis décide de partir car il comprend que Kira n’a pas voulu le voir. De son côté, Kira retrouve Claire, qui voit que ça ne va pas.

Bertier raconte à Enric l’altercation entre Elisabeth et Leonor. Bertier explique à Enric qu’il ne peut pas aller boire un verre. Leonor propose à Enric d’y aller avec lui mais elle reçoit un appel de Marc qui veut la voir…

Manu reçoit un appel du juge qui va mettre Raphaëlle en examen, il boucle l’enquête. Manu est hors de lui, il pense qu’elle n’est pas coupable et ils n’ont pas de preuve. Il se confie à Elise. Elle comprend qu’il va continuer d’enquêter dans son dos.

Thaïs et Louis sortent du cinéma. Il l’invite à boire un verre et rigole en disant qu’elle est dingue de lui. Elle accepte le verre.

A la clinique vétérinaire, Charles annonce à Christophe qu’ils ont reçu l’ordonnance du juge qui demande que Ziggy soit euthanasié dans les 24h. Christophe est en larmes. Il annonce à Charles qu’ils ne vont pas le ramener à la fourrière, il va s’en occuper lui-même.

Marc fait son mea-culpa avec Leonor. Ils dinent ensemble et lui dit qu’il ne veut plus que Louis souffre de leurs disputes. Il lui demande comment ça se passe, elle lui parle d’Elisabeth. Marc lui explique qu’Elisabeth et Myriam étaient très proches, mieux vaut qu’elle ne découvre jamais leur lien.

Christophe rentre à la maison, Cécile l’attend de pied ferme. Il lui annonce qu’il va devoir piquer Ziggy, Cécile s’en fout et veut parler d’Achille. Il s’énerve et lui hurle dessus. Cécile remet en cause l’adoption. Christophe lui répond qu’il se demande pourquoi ils se marient…

Un si grand soleil du 10 janvier extrait, Elisabeth odieuse avec Leonor

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

