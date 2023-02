5 ( 8 )

C à vous du 14 février 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 14 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Les médecins libéraux en grève aujourd’hui : Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat UFML

🔵 📌 Risques de cancers, diabète… Faut-il interdire les nitrites dans la charcuterie ?

On en parle avec Guillaume Coudray, journaliste d’investigation, auteur du livre “Nitrites dans la charcuterie : le scandale”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jeremy Galvan, chef du restaurant “Jeremy Galvan” à Lyon

🔵 Dans le live de C à vous : Lomepal interprète “Decrescendo” en live

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Mathieu Kassovitz et Nicolas Giraud pour le film “L’astronaute”, en salle demain

