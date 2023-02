5 ( 7 )

C à vous du 23 février 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 23 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 L’eurodéputé Raphael Glucksmann, de retour d’Ukraine, est l’invité de

🔵 📌 32 jours sans pluie : un nouveau record historique en France. On en parle avec Françoise Vimeux, climatologue à l’Institut de Recherche pour le Développement

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Thomas Besnault, chef du restaurant “Ardent” de Loire Valley Lodges

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Raphaël Personnaz, Alex Lutz, Emmanuelle Devos et Thierry Cheze, pour la 48ème cérémonie des César, diffusée le vendredi 24 février en direct sur Canal+

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 23 février 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note