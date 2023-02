Ici tout commence spoiler : Anaïs découvre la vérité ! (vidéo épisode du 21 février)

5 ( 7 )

Ici tout commence spoiler – Anaïs et Théo s’échangent des lunch-box anonymes depuis quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence. Ces deux là sont à fond et Théo a même une sorte de coup de coeur culinaire…

Mais dans quelques jours, Anaïs va découvrir l’identité du mystérieux cuisiner ! Elle veut aller parler à Théo, mais Jasmine pense que c’est une mauvaise idée.







Au Double A, David et Deva se mêlent de ce qui ne les regarde pas ! Anaïs surprend leur conversation et découvre que Théo est LE fameux garçon pour qui elle prépare des lunch box. Va-t-elle mettre fin à ce jeu passionnant et passionné… ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 605 du 21 février 2023, Anaïs découvre la vérité pour Théo



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

