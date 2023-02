5 ( 7 )

C à vous du 16 février 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 15 février 2023 : le sommaire

🔵 📌 Un an après le début de la guerre en Ukraine, une soirée spéciale consacrée au conflit sur France 2. On en parle avec Elise Lucet et Anne-Sophie Lapix

🔵 📌 Affaire Palmade : les dernières révélations sur l’accident de la route qu’il a provoqué Benjamin Lecoge, rédacteur en chef du service Culture au magazine Paris Match

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jeremy Galvan, chef du restaurant “Jeremy Galvan” à Lyon

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jacky pour le DVD “Platine 45”

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Clémentine Célarié pour la pièce “Une vie”, du 9 mars au 30 avril, au théâtre du Petit Saint-Martin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 16 février 2023 à 19h sur France 5.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note