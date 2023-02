Ninja Warrior : qui sont les qualifiés pour la suite de la finale ? (résumé + replay 4 février 2023)

5 ( 5 )

Ninja Warrior, la finale du samedi 4 février 2023 – C’est parti pour la première partie de la finale de la saison 7 de « Ninja Warrior » ! Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittanaere accueillent les finalistes de la saison !







Seuls les 7 meilleurs à l’issue du premier parcours seront directement qualifiés pour la deuxième partie de la finale. Les 12 autres s’affronteront en duels !

Charles Poujade est le premier à affronter le parcours de cette finale. Mission réussie, il réussit le parcours en un peu plus de 3 minutes !







Sébastien Spaeth enchaine. Il finit par tomber lors de l’avant-dernier obstacle.



Mathis Owhadi et Robin Ohl se lancent. Robin tombe ! Mais de son côté, Mathis réussit et va buzzer en un peu plus de 4min.

Audrey Meunier et Lucas Chanavat affrontent eux aussi ce premier parcours. Audrey échoue d’entrée en faisant tomber la barre mobile ! Et Lucas tombe.

Place ensuite à Mathias Noirel et Maurane Jelic. Maurane tombe quasiment à la fin du parcours ! Mathias tombe lui aussi.

Nicolas Cerquant réussit le parcours, il va buzzer.

Maxime Ben-Medjani et Arthur se lancent. Maxime réussit non seulement à buzzer, mais en plus il bat Charles Poujade !

Clément Gravier, qui a déjà gagné, est de retour avec son frère, Antoine Gravier. Antoine est le premier à y aller et tombe sur les crochets. Clément réussit et va buzzer ! Il prend la 3ème place provisoire.

Place aux frères Valentin et Leopold Decarnin. Leopold finit dans la piscine sur les crochets ! Valentin fait mieux et va buzzer.

Jérémy Pasquereau et Sandrine Ramin enchainent. Sandrine tombe, Jérémy va au bout et buzze !

Place à Jean Tezenas du Montcel et Iliann Cherif. Ils ont tous les deux un joker ! Iliann tombe et grâce à son joker, il peut recommencer. Mais il tombe à nouveau ! De son côté, Jean buzze et décroche la 5ème place du classement.

Michel Lajic enchaine. Il finit premier en 2min51.

On a donc les 7 qualifiés pour la semaine prochaine :

– Michel Lajic

– Maxime Ben-Medjani

– Charles Poujade

– Clément Gravier

– Jean Tezenas du Montcel

– Valentin Decarnin

– Jérémy Pasquereau

Place aux duels de la tour d’acier pour les 12 autres candidats, 6 se qualifieront à leur tour !

– Le premier duel oppose Nicolas Cerquant à Clément Dumais. Ca se joue à rien et c’est Clément qui se qualifie !

– Le deuxième duel oppose Iliann Cherif à Romain Castrique. Ils se percutent et c’est Ilian qui se qualifie après avoir déstabilisé Romain.

– Le troisième duel oppose Mathis Owhadi à Matthias Noirel. Mais il faudra attendre la semaine prochaine pour voir l’issue de ce duel et voir les trois derniers !

