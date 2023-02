Rugby Tournoi des Six Nations : suivre France / Ecosse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 9 )

Rugby – Tournoi des Six Nations suivre France / Ecosse en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce dimanche après-midi sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Au Stade de France, les Bleus reçoivent l’Ecosse.







Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 15h50 ce dimanche 26 février 2023. Coup d’envoi à 16h.







Cette 101ème joute entre le quinze du chardon et le quinze du coq s’annonce une nouvelle fois très serrée. Mais gageons que les Bleus, chez eux et après 2 matchs à l’extérieur contre l’Italie et l’Irlande, seront motivés pour confirmer le Grand Chelem réalisé en 2022. Pour cette entrée en matière au Stade de France, les joueurs de Fabien Galthié devront donc donner le meilleur face à une équipe écossaise toujours très vaillante et combative !

France / Ecosse, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Moefana, 11. Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Cros, 21. Macalou, 22. Couilloud, 23. Jalibert.



Le XV de départ de l’Ecosse : 15. S. Hogg ; 14. K. Steyn, 13. H. Jones, 12. S. Tuipulotu, 11. D. van der Merwe ; 10. F. Russell, 9. B. White ; 8. M. Fagerson, 7. H. Watson, 6. J. Ritchie (cap) – 5. G. Gilchrist, 4. R. Gray ; 3. Z. Fagerson, 2. G. Turner, 1. P. Schoeman.

Remplaçants : 16. F. Brown, 17. J. Bhatti, 18. WP. Nel, 19. J. Gray, 20. Skinner, 21. Dempsey, 22. Price, 23. Kinghorn.

France / Ecosse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site de la Fédération Française de Rugby.

France / Ecosse, un match de rugby évènement à suivre dès 15h50 sur France 2.

