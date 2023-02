Un si grand soleil du 14 février : Gérald dans de sales draps (résumé et vidéo épisode 1086 en avance)

5 ( 8 )

Un si grand soleil du 14 février, spoiler résumé de l’épisode 1086 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 14 février 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Gérald reçoit un appel du commissariat, il doit s’y rendre tout de suite pour être interrogé. Il l’annonce à Yasmine, il essaie de la rassurer mais semble inquiet. Pendant ce temps là, la directrice de l’hôpital donne les rapports d’intervention de Gérald à la police. La directrice et Janet affirment lui avoir fait confiance.







Publicité





Au camping, Gary organise sa grosse soirée. Il rappelle à Enric et Inès qu’ils doivent venir. Ils lui assurent qu’ils seront là, Enric demande quel sera le groupe mais Gary veut garder la surprise.



Publicité





Au commissariat, Gérald est interrogé par Cross. Il lui assure avoir bien fait son travail. Yann finit par lui dire que Marius a témoigné contre lui.

Gary appelle Blamont… Il n’a pas de groupe pour sa soirée et lui reparle du groupe qu’il connait. Il est prêt à les engager ! Blamont lui rappelle ce qu’il lui avait dit sur le copinage. Gary lui demande si le groupe serait disponible pour ce soir ! Blamont va leur demander.

Marius retrouve Milo pour récupérer son argent suite à son témoignage. Milo lui rappelle que tout ça est illégal, ils ne se connaissent pas. Marius dit qu’il ne l’a jamais vu et s’en va.

Au 101, Inès présente Enzo à Mélissa. Le courant semble bien passer… Gérald sort du commissariat, déstabilisé. Johanna annonce à Milo qu’un témoignage vient de charger l’entrepreneur de la rénovation des clims de l’hôpital. Elle pense que ça peut faire basculer les choses, Milo lui dit qu’il a bien fait de refuser la conciliation.

Inès propose à Enzo et Mélisse de venir avec elle au concert du camping. Gary lui met la pression pour qu’elle arrive vite. Sur place, Bertier et Léonore arrivent. Gary accueille Léonore avec joie et lui offre un hot-dog. Bertier fait remarquer à Enric qu’il a invité Léonore à sa place !

Cross, Bertier et Becker parlent de Gérald. Ils ne voient pas pourquoi Marius aurait menti, sauf que le témoignage arrive pile au bon moment pour Milo Peltier. Bertier demande à Becker de mettre la pression aux experts pour avoir leur rapport au plus vite.

Johanna parle avec Claudine du témoignage de Marius. Claudine trouve incroyable que ce témoignage arrive pile au bon moment. Elle fait mine de la soutenir et Johanna la remercie…

Mélissa sauve Enzo de Gary, qui ne le lâche pas. Enzo la remercie, le concert commence. Enzo lui prend la main…

Chloé appelle Evan, elle lui parle du témoignage contre Gérald. Yasmine écoute la conversation… Evan et Chloé sont très remontés.

Le concert de Gary est un franc succès. Tout le monde s’éclate, Bertier encourage Enric à aller danser avec Léonore et il finit par y aller. Inès reconnait que son père a assuré. Et Enzo et Mélissa se rapprochent.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 3 mars 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 14 février extrait,

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note