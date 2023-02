Un si grand soleil du 7 février : Marc parle à Elisabeth (résumé et vidéo épisode 1081 en avance)

4.6 ( 9 )

Un si grand soleil du 7 février, spoiler résumé de l’épisode 1081 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 7 février 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Elisabeth reçoit un mail, les salariés de L Cosmétiques se disent choquer par le fait qu’elle ne garde pas Léonore. Alain comprend, mais Elisabeth est choquée et pense que ça ne les regarde pas. Alain lui répond que la décision est arbitrale et injustifiée. Elle part travailler.







Au camping, Gary trouve Enric morose… Il s’interroge, mais Enric ne veut pas parler. Gary lui dit que ça lui fait de la peine de le voir comme ça, Enric l’envoie balader.



Louis lit l’article de son père sur Robin. Il le remercie de l’avoir écrit et lui demande s’il a des pistes sur les coupables… Marc a hâte d’avoir l’expertise mais lui parle du promoteur, Milo, qui a refusé de lui parler. Et justement, Milo est avec Johanna et se plaint de l’article. Johanna lui explique qu’elle a eu un appel de l’avocate de l’hôpital qui aimerait trouver un accord à l’amiable. Milo est remonté.

A l’hôpital, Alain est avec Robin. Toutes ses constantes sont revenues à la normale, il va pouvoir sortir dès le lendemain ! Robin est soulagé et a hâte de reprendre sa vie. Il a quand même une jambe cassée et aura des béquilles pendant plusieurs semaines.

Claudine croise Johanna, elle lui parle de l’article de Midi Libre. Léonore rejoint Marc, elle lui ramène un livre oublié par Louis chez elle. Marc remarque qu’elle est énervée, elle lui parle d’Elisabeth qui a découvert son lien avec Myriam. Marc ne sait pas quoi lui dire, il espère qu’elle retrouvera autre chose rapidement.

Le procureur Bernier retrouve Claudine, elle est désolée de ne pas l’avoir remercié pour le bouquet. Elle dit crouler sous le travail. Bernier l’invite à dîner. Elle accepte et dit qu’elle l’invite.

Gary jardine avec Inès, qui lui annonce qu’elle a trouvé un autre boulot dans un bar du centre ville. Elle s’ennuie au camping en hiver et veut y garder un mi-temps tout en faisant autre chose. Gary rechigne mais accepte.

Bertier essaie de réconforter Léonore, qui le remercie pour leur élan de solidarité. Elle préfère partir que de rester alors qu’on ne veut pas d’elle. Enric est là, il veut qu’elle reste et qu’elle se batte. Léonore n’en a pas envie. Elisabeth vient voir Enric, elle a reçu son mail et n’a pas compris. Elle explique ne pas avoir à justifier ses décisions. Enric lui parle du côté irrationnel de sa décision. Marc appelle Elisabeth, il veut lui parler…

Thaïs reçoit un appel de Robin, elle a l’air mal avant de décrocher. Il ne comprend pas, elle ne répond pas à ses sms. Il lui annonce qu’il sort demain de l’hôpital et lui demande quand elle passera le voir. Thaïs prétexte devoir travailler à la pizzeria pour aider son père. Robin la sent distante et lui demande s’il y a un problème… Elle lui dit que non et raccroche.

Elisabeth retrouve Marc. Il vient lui parler de Léonore. Ils parlent de Myriam, tous les deux n’arrivent pas à faire son deuil… Marc pense qu’ils doivent avancer et passer à autre chose, il lui demande de garder Léonore. Il lui assure que c’est quelqu’un de bien, Elisabeth promet d’y réfléchir.

L’avocate de l’hôpital parle à Johanna des premières conclusions de l’expertise, qui mettent en cause la climatisation. Elle prend les devants pour trouver un accord amiable. Elle propose à Johanna que Milo indemnise les victimes et qu’il prenne en charge la réfection total de la clim. Johanna dit que c’est très couteux, elle va en parler à Milo mais lui promet rien.

VIDÉO Un si grand soleil du 7 février extrait, Thaïs distante

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

