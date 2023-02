Un si grand soleil du 9 février : la vengeance de Claudine (résumé et vidéo épisode 1083 en avance)

5 ( 10 )

Un si grand soleil du 9 février, spoiler résumé de l’épisode 1083 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 9 février 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Thaïs fait son footing… Elle vient voir Robin, qui est content de la voir. Il lui explique qu’il s’est inquiété, Thaïs lui dit qu’elle n’a plus envie qu’ils continuent tous les deux. Robin ne comprend pas et lui demande pourquoi, Thaïs n’a pas d’explication à lui donner. Elle lui dit que c’est elle le problème, et elle s’en va. Robin pleure.







Elisabeth part travailler tôt, Alain ne comprend pas. Elle lui dit avoir un truc à faire avant, elle est à cran… Elle dit qu’elle est désolée et s’en va sans explication.



Au camping, Enric vient s’excuser auprès de Gary. Gary lui parle du nouveau job d’Inès, il est inquiet. Enric préfère en rire et veut la laisser vivre.

Elisbath est sur la tombe de Myriam… Elle appelle ensuite Léonore pour lui annoncer qu’elle a finalement décidé de l’engager. Léonore est surprise et lui demande pourquoi elle a changé d’avis, Elisabeth ne lui donne aucune raison particulière.

Au cabinet, Johanna est avec Milo. Il va refuser la conciliation avec l’hôpital, il espère sortir blanchi du procès. Il n’a rien fait et ne veut pas se reconnaitre coupable. Johanna lui conseille de prendre le temps de réfléchir, elle veut qu’ils donnent le tempo en faisant patienter l’avocate de l’hôpital. Pendant ce temps là, Gérald est avec son employé, il dit qu’il n’a pas peur que ça lui retombe dessus.

Léonore est de retour chez L Cosmétiques, elle annonce la bonne nouvelle à Bertier et Enric, qui n’en reviennent pas et la félicitent.

Inès est embauchée au 101. Elle est accueillie par le patron et sa nouvelle collègue.

Enric vient voir Léonore, il est content qu’elle soit revenue. Il s’excuse pour l’autre soir chez lui, il a été maladroit mais il voulait être honnête. Léonore regrette sa réaction, mais elle ne se sent pas prête pour une histoire. Léonore appelle ensuite Marc pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Evan dit à Robin qu’il cicatrise très bien. Avec Chloé, ils lui annoncent qu’ils vont se faire un week-end à Paris. Mais Robin ne va pas bien, il leur explique que Thaïs l’a largué sans aucune explication.

Claudine propose à Alix d’aller boire un verre. Mais elle ne peut pas rester dîner car elle enchaine sur le procureur. Elle lui dit qu’elle a trouvé une solution pour se venger de ses collègues et elle a hâte de les voir en baver…

Kira retrouve Thaïs, elle s’inquiétait pour elle. Thaïs lui dit qu’elle a quitté Robin, ça lui rappelait trop de mauvais souvenir. Mais elle est triste, Kira est certaine qu’elle ne s’en fout pas de lui… Thaïs pleure, elle n’a pas oublié Damien.

Elisabeth est avec Claire, elle lui annonce avoir changé d’avis sur Léonore grâce à Marc. Claire pense qu’elle n’aurait pas eu être aussi compréhensive. Elles reparlent de Myriam…

L’employé de Gérald a reçu un paquet, qui contient une grosse somme d’argent ! On l’appelle, c’est Claudine ! Elle lui dit que ses 5.000 euros sont à lui et il peut gagner 10 fois plus en faisant exactement ce qu’elle va lui dire de faire…

