C à vous du 23 mars 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 23 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : nouvelle journée de mobilisation face à un exécutif inflexible Jean-Claude Mailly, ancien secrétaire général de Force Ouvrière (FO), est l’invité de C à vous

🔵 📌 Poubelles, transports, tapis rouge… La venue du roi Charles III en France bouleversée par les grèves. On en parle avec Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Telegraph

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Stephanie Perez, grand reporter à France Télévisions, pour son livre “Le gardien de Téhéran”, paru aux Editions Plon

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe propriétaire du restaurant “Dante” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Laurent Ruquier pour la pièce “Un couple magique”, actuellement au théâtre des Bouffes Parisien

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 23 mars 2023 à 19h sur France 5.



