C à vous du 27 mars 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et bien débuter cette nouvelle semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 27 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Violences à Sainte-Soline, maintien de l’ordre… Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Inflation, réforme des retraites, grève des éboueurs… L’inquiétude des restaurateurs. On en parle avec Alain Fontaine, chef-propriétaire du restaurant « Le Mesturet » à Paris, président de l’Association Française des Maîtres Restaurateurs (AFMR)

🔵 🎵 Dans le live : Hervé présente son nouvel album “Intérieur Vie”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Julien Raphanel, Chef du restaurant “La Grande Georgette” à Reims

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Nagui et Bruno Guillon pour l’émission “Votre vie en jeux”, samedi 1er avril sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 27 mars 2023 à 19h sur France 5.



